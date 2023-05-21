Учительница, надевшая антивоенную футболку в Нарве 9 мая: я бы сделала это снова

"Я не считаю, что поступать по совести - это что-то неправильное", - сказала в программе ERR "Утро с Ану" Алина Ворончихина, учительница музыки из Ваналиннаской государственной школы, которая 9 мая надела футболку с надписью "Путин х**ло" и подверглась критике со стороны некоторых учеников и родителей. Об этом пишет Rus.Postimees.
"Я просто не могла не говорить об этих вопросах, и меня очень беспокоит, что в нашем обществе нет диалога между людьми. Это очень поляризованное общество: одни люди поддерживают одно, другие - другое", - объяснила Алина в эфире "Утра с Ану", почему она решила надеть провокационную футболку.
Алина сказала, что просто хотела дать понять, что она против агрессии Путина: "Конечно, все против войны, но какие источники вы смотрите, это немного другой вопрос".
"Как я уже писала в Instagram, когда я надела эту футболку, было довольно страшно выходить на променад. Я получала много неприятных взглядов. Я видела, что людей фотографировали, снимали на камеру. Мне кажется, молодой человек, который выложил видео, сказал, что меня надо сжечь", - вспоминает Алина 9 мая.
Но когда ведущая Ану Вяльба спросила, сделала бы она то же самое снова, Алина не колеблется.
"Да, я бы точно сделала. Конечно, можно обсуждать, была бы я готова к такому напряжению и так далее, но это неважно.
Мы живем один раз, и в тот день моя совесть подсказала мне, что я должна пойти туда и донести свою точку зрения. Я не считаю, что поступать по совести - это что-то неправильное", - сказала она.
Смотрите полное интервью:
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