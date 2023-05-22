Уже в эти выходные в Риге пройдет первый фестиваль мороженого

Фестиваль пройдет 10 июня с 12:00 до 21:00 в самом сердце столицы - Верманском саду. Его проводит ведущее в Латвии предприятие по производству молочных продуктов и мороженого Food Union, а культурную и музыкальную программу организует Рижская дума. Первый Рижский фестиваль мороженого задуман как заключительное событие приуроченных ко Дню семьи мероприятий, которые в июне пройдут в Риге.

Какое мороженое можно будет попробовать на фестивале? Все самое популярное в Латвии, которое мы узнаем на полках магазинов под любимыми названиями, такими как Pols, Tio, Ekselence и Jungle Pop. Всего гости фестиваля смогут попробовать более 50 различных видов мороженого этих брендов - и уже давно любимые, и совершенно новые, созданные к этому летнему сезону. Также будут предложены коктейли с мороженым, мороженое в пузырьковых вафлях и вафельных стаканчиках всех видов и даже мороженое с кофе! И, как обычно на Фестивале мороженого, все холодные лакомства, которые выпускаются здесь же, в Риге, на предприятии Food Union из молока высшего качества и натуральных добавок, будут доступны по особо приятным ценам.