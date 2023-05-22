В Риге состоится творческая встреча со Звягинцевым и ретроспектива его фильмов

С 30 мая по 3 июня зрители увидят пять картин, каждая из которых была отмечена наградами как крупных международных фестивалей так и профессиональных объединений, включая премию Оскар - "Возвращение", "Изгнание", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь". Показы будут открываться выступлением известного кинокритика Антона Долина.

4 июня в 19:00 в большом зале к/т Splendid palace пройдет творческая встреча с Андреем Звягинцевым - "Фильмы, снятые по любви".

Этим вечером будем говорит об искусстве кино в нашу непростую эпоху. Андрей Звягинцев расскажет о том, как снимает фильмы, какие смыслы в них вкладывает и зачем выпускает книги о своих картинах.

Кинематограф Андрей Звягинцева обладает парадоксальным качеством. Визуальное совершенство и метафизика сочетаются в нем с пугающей актуальностью, злободневность соединяется с так называемыми «проклятыми вопросами». Это фильмы о понятных и близких нам людях, наших современниках, живущих в пространстве мифа. Их маленькие катастрофы – отражения тех глобальных катаклизмов, свидетелями и участниками которых мы все стали сегодня.

Фильмография Андрея Звягинцева и расписание сеансов: