В Риге состоится творческая встреча со Звягинцевым и ретроспектива его фильмов

Впервые в Латвии с 30 мая по 3 июня в к/т Splendid palace состоится полная ретроспектива фильмов прославленного кинорежиссера Андрея Звягинцева, а 4 июня пройдет творческая встреча с режиссером.
С 30 мая по 3 июня зрители увидят пять картин, каждая из которых была отмечена наградами как крупных международных фестивалей так и профессиональных объединений, включая премию Оскар - "Возвращение", "Изгнание", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь". Показы будут открываться выступлением известного кинокритика Антона Долина.
4 июня в 19:00 в большом зале к/т Splendid palace пройдет творческая встреча с Андреем Звягинцевым - "Фильмы, снятые по любви".
Этим вечером будем говорит об искусстве кино в нашу непростую эпоху. Андрей Звягинцев расскажет о том, как снимает фильмы, какие смыслы в них вкладывает и зачем выпускает книги о своих картинах.
Кинематограф Андрей Звягинцева обладает парадоксальным качеством. Визуальное совершенство и метафизика сочетаются в нем с пугающей актуальностью, злободневность соединяется с так называемыми «проклятыми вопросами». Это фильмы о понятных и близких нам людях, наших современниках, живущих в пространстве мифа. Их маленькие катастрофы – отражения тех глобальных катаклизмов, свидетелями и участниками которых мы все стали сегодня.
Фильмография Андрея Звягинцева и расписание сеансов:
"Возвращение" (2003), 30 мая в 19:00, малый зал к/т Splendid Palace
Дебют Андрея Звягинцева в кино. Удостоен главного приза "Золотой лев" и приза за лучший дебют Венецианского кинофестиваля.
Двое подростков впервые встречаются со своим отцом – таинственным незнакомцем, явившемся из ниоткуда и приглашающим их отправиться в путешествие. Мистический путь к открытию самих себя оформлен в этой поэтичной картине как психологический триллер с неослабевающим саспенсом.
"Изгнание" (2007), 31 мая в 19:00, малый зал к/т Splendid Palace
Единственная экранизация в творчестве Андрея Звягинцева (фильм снят по мотивам повести Уильяма Сарояна "Что-то смешное. Серьезная повесть").
Притча, действие которой разворачивается в неопределенном времени, среди пейзажей библейской силы и красоты, рассказывает трагическую историю разлада между мужем и женой. Постепенное проявление конфликта через сдержанную игру актеров – Марии Бонневи и Константина Лавроненко – восхитило жюри Каннского фестиваля. Фильм получил беспрецедентный для России приз за актерскую игру для Лавроненко.
"Елена" (2011), 1 июня в 19:00, большой зал Splendid Palace
Жесткая бескомпромиссная драма о двух семьях, соединенных случайными обстоятельствам и вступающих в непримиримый классовый конфликт. Это картина об убийстве, преступлении и наказании. Имя главной героини не случайно напоминает о Троянской войне. В интерпретации Звягинцева вечная история становится приговором современной буржуазии, скрывающей за благопристойным фасадом эгоизм и беспощадность.
Фильм удостоен специального приза жюри каннской программы "Особый взгляд", а также представил Россию в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века журнала Rolling Stone.
"Левиафан" (2014), 3 июня в 16:00, большой зал Splendid Palace
Левиафан - мифологическое морское чудовище, в фильме Звягинцева - метафора государственной власти. Драматичная история одиночки, вступающего в обреченное противоборство с системой, была вдохновлена политическим процессом "Пусси Райот". Это первый российский фильм, который был удостоен "Золотого глобуса". "Левиафан" также был номинирован на "Оскар" и получил в Каннах приз за сценарий.
"Нелюбовь" (2017), 3 июня в 19:00, большой зал Splendid Palace
Приз жюри Каннского фестиваля и номинация на «Оскар». Строгая драматическая история развода превращается в психологический хоррор, когда бесследно исчезает сын расходящейся пары. Локальный сюжет о семье, переживающей трагические события, становится метафорой разлада и конфликта между Россией и Украиной, на фоне которой разворачивается финал.
Картина была номинирована на "Золотой глобус" и "Оскар", получила французскую кинопремию "Сезар".
Фильмы демонстрируются на русском языке с синхронным переводом на латышский язык.
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