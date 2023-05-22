Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке констатирует, что отряды ЧВК "Вагнер", судя по всему, вышли к западной административной границе Бахмута, и отмечает, что российское телевидение рапортовало об этом предполагаемом окончательном взятии небольшого города как о каком-то эпохальном событии, пишет Русская служба BBC.
ISW: российские телеканалы отмечают взятие Бахмута почти как взятие Берлина
"Российское государственное телевидение изобразило предполагаемое взятие Бахмута как судьбоносное историческое событие и заявило, что взятие города будет способствовать успеху российских операций по взятию Славянска (41 км на северо-запад от Бахмута), Краматорска (35 км на северо-запад от Бахмута) и даже Днепра (примерно 215 км на запад от Бахмута), - рассказывает ISW. - Кремль, вероятно, попытался преподнести взятие Бахмута как историческую победу, поскольку тактические успехи в Украине у него по-прежнему отсутствуют".
Обозреватели ISW отмечают, что телеканал "Первый" даже заявил, что "вагнеровцы" в Бахмуте должны ощущать себя как "их деды в Берлине".
ISW отмечает контраст этих рапортов государственного телевидения с более трезвыми высказываниями российских ультранационалистов-блогеров, которые рассуждают о необходимости и шансах после Бахмута взять городок Часов Яр на западе от него.
"Это растущее расхождение, вероятно, продолжит подрывать способность Кремля формировать российское информационное пространство", - предполагает ISW.
Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии украинским СМИ заявил, что ВСУ удается удерживать позиции в юго-западной части города, там идут тяжелые бои. При этом он подтвердил, что город, по сути, стерт с лица земли.
Напомним, что в субботу, 20 мая, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Бахмут захвачен.
Глава ЧВК "Вагнер" опубликовал видео, где он со своими бойцами стоит на фоне разрушенных кварталов города. В видео Пригожин сказал, что битва за Бахмут продолжалась 224 дня.
По его словам, последнее многоэтажное здание на юго-западе города, удерживаемое ВСУ, перешло под контроль ЧВК "Вагнер".
В воскресенье, 21 мая, этот вопрос прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский - однако с его позицией возникла путаница.
Отвечая на вопрос о том, находится ли Бахмут в руках Украины, президент Владимир Зеленский заявил: "Я думаю, нет". Но позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что Зеленский отвечал на другую часть двойного вопроса и на самом деле отрицал падение Бахмута.
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