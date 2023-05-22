ISW: российские телеканалы отмечают взятие Бахмута почти как взятие Берлина

Напомним, что в субботу, 20 мая, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Бахмут захвачен.

Глава ЧВК "Вагнер" опубликовал видео, где он со своими бойцами стоит на фоне разрушенных кварталов города. В видео Пригожин сказал, что битва за Бахмут продолжалась 224 дня.

По его словам, последнее многоэтажное здание на юго-западе города, удерживаемое ВСУ, перешло под контроль ЧВК "Вагнер".

В воскресенье, 21 мая, этот вопрос прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский - однако с его позицией возникла путаница.

Отвечая на вопрос о том, находится ли Бахмут в руках Украины, президент Владимир Зеленский заявил: "Я думаю, нет". Но позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что Зеленский отвечал на другую часть двойного вопроса и на самом деле отрицал падение Бахмута.