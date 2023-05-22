Little Big возвращаются в Ригу с большим сольным шоу

Группа из Санкт-Петербурга отмечает в этом году свое 10-летие. Артисты имеют ярых фанатов по всему миру и известна своим сотрудничеством с такими международными артистами, как Оливер Три, Томми Кэш, Finch Asozial, Диллон Фрэнсис, Clean Bandit и Саша Барон Коэн.

Их музыкальные клипы набрали более 3 миллиардов просмотров, а Skibidi стало их самым популярным видео с более чем 667 миллионами просмотров. Сингл UNO также является рекордсменом, став самым просматриваемым видео в истории конкурса "Евровидение" со впечатляющими 266 миллионами просмотров.

Соня Таюрская и Илья Прусикин Фото: Пресс-фото

В прошлом году, 3 марта 2022 года, группа Little Big собрала чемоданы и покинула свой дом в Москве и переехала в Лос-Анджелес.

Прусикин и Таюрская сразу после 24 февраля 2022 года публично осудили войну в Украине, развязанную Россией. Возвращаться в родную страну Илья и Софья не планируют. Пара обосновалась в Лос-Анджелесе, где буквально начала новую жизнь. Артисты продолжают активно выступать и давать концерты. В ноябре 2022 года лидер Little Big Илья Прусикин выступил с важным заявлением. Из-за переезда Ильи и Софьи коллектив больше не сможет выступать в полном составе.



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Галерея: Концерт Little Big в Риге