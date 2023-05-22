Все кандидаты в президенты Латвии соответствуют требованиям закона

Президентом государства может быть избран гражданин Латвии, достигший на день выборов 40-летнего возраста и не имеющий гражданства другой страны. При этом законом установлено, что президентом не может быть избран человек, признанный лицом с ограниченной дееспособностью, отбывающий наказание в местах лишения свободы, имеющий судимость за умышленное преступление, за исключением случаев, когда человек был реабилитирован или судимость погашена или снята.

Кроме того, президентом не может быть избран гражданин, являющийся или являвшийся штатным сотрудником служб безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств.

На эту должность также не могут претендовать лица, работавшие после 13 января 1991 в КПСС (ЛКП), и те, к кому был применен запрет баллотироваться на выборах в Сейм, Европейский парламент, в городские и краевые думы, за исключением случаев, когда лицо реабилитировано либо судимость погашена или снята.

Выборы президента состоятся в Сейме в последний день мая.