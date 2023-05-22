Видео ⟩ В Виляны водитель BMW врезался в фонарный столб и сбежал

На видеокадрах видно, что BMW едет на большой скорости. Внезапно водитель теряет контроль над машиной - и BMW мотает из одной полосы движения в другую. Машина скользит и врезается в фонарный столб. В этот момент мимо проезжает автомобиль Volvo. В конце видно, что BMW покидает место происшествия.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы узнать об этом событии больше.

Северолатгальский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции зарегистрировал информацию о том, что 20 мая 2023 года в 6:58 на площади Культуры, 1А, в Виляны Резекненского края неизвестный автоводитель за рулем невыясненного транспортного средства въехал в бетонные ограждения, дорожные знаки № 323 и № 301 и в фонарный столб, в результате чего испортил их и уехал с места происшествия, не сообщив об этом в установленном законом порядке. По факту начат процесс административного нарушения, проводится расследование.