Видео ⟩ В Виляны водитель BMW врезался в фонарный столб и сбежал

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как некий водитель BMW в Вильяны проезжает через город на большой скорости и, не справившись с управлением автомобилем, повреждает городскую инфраструктуру.
На видеокадрах видно, что BMW едет на большой скорости. Внезапно водитель теряет контроль над машиной - и BMW мотает из одной полосы движения в другую. Машина скользит и врезается в фонарный столб. В этот момент мимо проезжает автомобиль Volvo. В конце видно, что BMW покидает место происшествия.
Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы узнать об этом событии больше.
Северолатгальский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции зарегистрировал информацию о том, что 20 мая 2023 года в 6:58 на площади Культуры, 1А, в Виляны Резекненского края неизвестный автоводитель за рулем невыясненного транспортного средства въехал в бетонные ограждения, дорожные знаки № 323 и № 301 и в фонарный столб, в результате чего испортил их и уехал с места происшествия, не сообщив об этом в установленном законом порядке.
По факту начат процесс административного нарушения, проводится расследование.
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