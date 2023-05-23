Спор эстонских публицистов: хочет ли Нарва в Россию?

Потому что нет никаких политических сил, выступающих даже за автономию города (региона), не говоря уже об отсоединении от Эстонии, присоединении к РФ. Потому, что нарвитяне знают, что те же учителя и медики получают в Эстонии несоизмеримо больше их коллег в РФ, да и пенсии здесь значительно выше. Потому, что люди привыкли к тому, что полиция их реально защищает, а в суде можно добиться справедливости. Привыкли к тому, что на выборах может смениться власть.

"Почему же на выборах президента РФ нарвские граждане России голосуют за Путина с активностью Чечни, а на выборах в Госдуму исправно отдают свое предпочтение "Единой России"?" - спрашивали коллеги, выясняя, что у живущих за пределами РФ русских слишком идиллические представления о жизни на исторической родине, ведь с каждодневными проблемами россиян они не сталкиваются, а потому больше доверяют властям РФ.

Поток иностранных журналистов в Нарву постепенно ослабевал, а пару-тройку лет назад вовсе сошел на нет. Начавшаяся 24 февраля 2022 года война в Украине не вызвала всплеска интереса к городу. Вопрос, велик ли у Нарвы потенциал стать новым Донбассом, уже давно закрыт.

Возможно, Нарву можно превратить в "Донецк", если очень постараться, но нарвитяне в этом точно не заинтересованы.