На пляже Кипсалы будет открыт купальный сезон

Сегодня, 23 мая, в 11:00 на Кипсальском пляже, справа от Вантового моста, состоится открытие купального сезона, сообщили в Рижской думе.
В ходе мероприятия специалисты по безопасности на воде и гражданской обороне Рижской муниципальной полиции расскажут о предстоящих актуальных мероприятиях этого сезона, о минувшем сезоне, а также продемонстрируют показательные выступления по спасению утопающих и снаряжение спасателей.
О готовности купальных зон к сезону с точки зрения благоустройства расскажут представители департамента жилья и окружающей среды Рижской думы.
В мероприятии примут участие вице-мэр Риги, председатель комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Линда Озола, представители РМП и департамента жилья и окружающей среды.
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