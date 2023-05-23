На пляже Кипсалы будет открыт купальный сезон

В ходе мероприятия специалисты по безопасности на воде и гражданской обороне Рижской муниципальной полиции расскажут о предстоящих актуальных мероприятиях этого сезона, о минувшем сезоне, а также продемонстрируют показательные выступления по спасению утопающих и снаряжение спасателей.

О готовности купальных зон к сезону с точки зрения благоустройства расскажут представители департамента жилья и окружающей среды Рижской думы.

В мероприятии примут участие вице-мэр Риги, председатель комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Линда Озола, представители РМП и департамента жилья и окружающей среды.