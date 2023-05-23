Инфопространство РФ в хаосе после событий в Белгороде

ISW отмечает, что это обычная реакция России на серьезные потрясения в информационном пространстве.

Ряд военных блогеров, поддерживающих агрессию против Украины, акцентировали внимание на том, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", проводившие эту операцию, состоят в основном из российских граждан, которых они назвали предателями и обвинили в сотрудничестве с украинской разведкой.

Ряд блогеров также предположили, что атака в Белгородской области является информационной операцией, направленной на отвлечение внимания общественности от переходящего под контроль России Бахмута и создание паники в российском инфопространстве в преддверии возможного украинского контрнаступления.

В свою очередь, бывший российский офицер и военный преступник Игорь Гиркин заявляет, что он давно предупреждал, что такие трансграничные атаки могут быть частью более широкой украинской стратегии контратак.

Евгений Пригожин, основатель российской ЧВК "Вагнер", использовал этот инцидент, чтобы в очередной раз обвинить российское правительство и его бюрократический аппарат в бездействии, косвенно способствовавшем нападению, и раскритиковать Минобороны России за неспособность обеспечить безопасность границ России и защитить страну.

Первая известная линия российских оборонительных укреплений тянется на два километра от села Гора-Подол, и предположение, что "Русскому добровольческому корпусу" удалось прорвать эту линию, показывает слабость таких укреплений, по крайней мере, когда они не охраняются хорошо обученными и вооруженными солдатами, сообщили в ISW.

Учитывая, что реакция большинства российских пропагандистов была разной и истеричной, в российском информационном пространстве не сформировалась единая позиция, но это свидетельствует о том, что нападение в Белгородской области удивило российских комментаторов.

Галерея: Белгород, Россия, 23 мая