Граждане РФ еще могут зарегистрироваться на экзамен по латышскому языку

Результаты человек получит на седьмой рабочий день после проведения экзамена и в течение месяца со дня получения результатов может оспорить их.

В случае необходимости граждане России должны будут зарегистрироваться на переэкзаменовку с 1 по 31 августа, а повторно сдать экзамен можно будет с 4 сентября по 30 ноября.

По информации Министерства образования и науки, с 1 февраля по 24 марта текущего года на сдачу экзамена по госязыку зарегистрировался 8131 гражданин России. Ранее предполагалось, что экзамены должны будут сдавать 17 865 граждан России.

Требование проверки владения госязыком для получения вида на жительство касается тех жителей Латвии, которые в свое время предпочли не получать латвийское гражданство, а принять российское.

Примерно половина граждан РФ, ранее сдававших экзамен по латышскому языку, не сдали его. Таким образом, ожидается, что около 4000 человек из 8131 зарегистрируются для повторного экзамена.

В целях облегчения подачи заявок в дальнейшем регистрация на тестирование будет осуществляться только в электронном формате или по почте. Форма заявки на регистрацию размещена на сайте Государственного центра содержания образования. С 1 января 2024 года зарегистрироваться на тест можно будет через портал электронных услуг Latvija.lv. До сих пор подать заявку на тестирование можно было, только лично придя в центр.