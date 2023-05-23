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Политик: выборы президента могут стать и голосованием за правительство

rus.tvnet.lv/LETA
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Угис Митревицс
Угис Митревицс Фото: Paula Čurkste/LETA

Похоже, что голосование за президента может стать и голосованием за правительство, заявил член правления Национального объединения Угис Митревиц в программе TV3 "900 секунд".

"Это действительно так выглядит, и это вызывает беспокойство не только в рядах Национального объединения, но и в политической среде в целом. Общественность также задается вопросом, а не различаются ли слова и дела", - сказал политик.

По его словам, партнеры по коалиции в настоящее время более амбициозны, чем Нацобъединение, но Нацобъединение не обижается, партия скорее недоумевает, действительно ли "Объединенный список" (ОС) и "Новое Единство" должны были поступать так, как поступили.

Митревич подчеркнул, что при формировании правительства должность президента не была предметом обсуждения - никто никому ничего не обещал. В идеале, президент не должен происходить из политической среды, добавил политик.

Пока он воздерживается от прогнозов, действительно ли Нацобъединение не проголосует ни за одного из выдвинутых кандидатов, потому что все меняется ежечасно, и могут быть разные повороты.

На вопрос, захочет ли Нацобъединение оставаться в коалиции, если выдвинутый "Новым Единством" Эдгар Ринкевич будет избран голосами оппозиции, Митревиц сказал, что если речь идет о правительстве или коалиции, то у коалиционных партий есть три варианта.

Первая возможность - сохранить существующую коалицию, у которой "еще не зажили раны в связи с формированием правительства". "Это будет означать, что наши партнеры должны уменьшить свои амбиции", - добавил Митревиц.

Другой вариант - продолжение работы всех трех политических сил в оппозиции.

Третья возможность - работать в новой коалиции, но тогда надо суметь объяснить, "почему ты там и по каким принципам ты попал в новую коалицию, возможно, нарушив некоторые из своих обещаний".

По словам политика, главной целью должна быть стабильность коалиции и дееспособность правительства, поскольку "замораживание здравоохранения, образования, налоговых реформ и других вопросов несправедливо по отношению к обществу".

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