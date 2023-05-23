Политик: выборы президента могут стать и голосованием за правительство

"Это действительно так выглядит, и это вызывает беспокойство не только в рядах Национального объединения, но и в политической среде в целом. Общественность также задается вопросом, а не различаются ли слова и дела", - сказал политик.

По его словам, партнеры по коалиции в настоящее время более амбициозны, чем Нацобъединение, но Нацобъединение не обижается, партия скорее недоумевает, действительно ли "Объединенный список" (ОС) и "Новое Единство" должны были поступать так, как поступили.

Митревич подчеркнул, что при формировании правительства должность президента не была предметом обсуждения - никто никому ничего не обещал. В идеале, президент не должен происходить из политической среды, добавил политик.

Пока он воздерживается от прогнозов, действительно ли Нацобъединение не проголосует ни за одного из выдвинутых кандидатов, потому что все меняется ежечасно, и могут быть разные повороты.