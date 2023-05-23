Банковская высшая школа войдет в состав Латвийского университета

Банковская высшая школа (БВШ) будет включена в состав Латвийского университета (ЛУ), постановило во вторник правительство.
Основанная государством при Министерстве образования и науки (МОН) БВШ будет реорганизована с 31 августа 2025 года. Учебное заведение продолжит свое существование как университетское учреждение, а ЛУ станет правопреемником прав и обязательств вуза.
Планируется, что после реорганизации к ЛУ перейдут образовательные программы, реализуемые БВШ по аккредитованным направлениям обучения "Управление, администрирование и управление недвижимостью" и "Экономика", а также трудовые правовые отношения с профессорско-преподавательским составом и руководящим составом БВШ и обеспечение равных принципов оплаты труда, распределения нагрузки и социальных гарантий.
ЛУ будет обязан обеспечить сохранение условий обучения в соответствии с заключенными договорами для тех успешно осваивающих учебные программы БВШ студентов, которые начали обучение до 31 августа 2025 года, если их обучение продолжается.
ЛУ возьмет на себя обязательства БВШ и получит в собственность недвижимость школы на улице Кр. Валдемара, 161, Рига.
В течение полугода с момента вступления в силу постановления правительства МОН обязано создать комиссию по реорганизации вуза, включающую представителей министерства, БВШ, ЛУ, студенческих самоуправлений и профсоюзов обоих вузов, которая должна провести в установленный срок инвентаризацию материальных и финансовых активов БВШ, определить стоимость движимого имущества и размер требований и обязательств.
До 30 ноября 2024 года должен быть разработан план реорганизации вуза и передан на утверждение министру образования и науки.
БВШ внесла возражение по задачам, поставленным Кабинетом министров перед МОН, поскольку срок реорганизации несоразмерно велик и не дает ясности по вопросу использования недвижимого имущества. Как указывает БВШ, нет никаких гарантий, что недвижимость на улице Сканстес, 43 в Риге будет передана в собственность ЛУ и в пользование БВШ после присоединения вуза к ЛУ.
БВШ отмечает, что здание на улице Сканстес, 43 необходимо для обеспечения качественной реализации образовательных программ. По мнению вуза, указанный объект больше подходит для реализации учебного процесса, так как он был построен как здание для учебного заведения, чем служебная гостиница на улице Валдемара, 161, которая максимально приспособлена, но недостаточно отвечает требованиям современной учебной среды.
БВШ подчеркивает, что здание на улице Сканстес, 43 находится поблизости от центра развития бизнеса в Риге, где уже сейчас расположены многие финансовые учреждения и планируется дальнейшее развитие в сфере финансовых и международных услуг. Такое расположение БВШ обеспечивает будущие возможности для практики и работы студентов, что является необходимым условием для развития образовательных программ и подготовки высококвалифицированных специалистов для нужд латвийского рынка труда.
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