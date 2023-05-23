Банковская высшая школа войдет в состав Латвийского университета

До 30 ноября 2024 года должен быть разработан план реорганизации вуза и передан на утверждение министру образования и науки.

БВШ внесла возражение по задачам, поставленным Кабинетом министров перед МОН, поскольку срок реорганизации несоразмерно велик и не дает ясности по вопросу использования недвижимого имущества. Как указывает БВШ, нет никаких гарантий, что недвижимость на улице Сканстес, 43 в Риге будет передана в собственность ЛУ и в пользование БВШ после присоединения вуза к ЛУ.

БВШ отмечает, что здание на улице Сканстес, 43 необходимо для обеспечения качественной реализации образовательных программ. По мнению вуза, указанный объект больше подходит для реализации учебного процесса, так как он был построен как здание для учебного заведения, чем служебная гостиница на улице Валдемара, 161, которая максимально приспособлена, но недостаточно отвечает требованиям современной учебной среды.

БВШ подчеркивает, что здание на улице Сканстес, 43 находится поблизости от центра развития бизнеса в Риге, где уже сейчас расположены многие финансовые учреждения и планируется дальнейшее развитие в сфере финансовых и международных услуг. Такое расположение БВШ обеспечивает будущие возможности для практики и работы студентов, что является необходимым условием для развития образовательных программ и подготовки высококвалифицированных специалистов для нужд латвийского рынка труда.