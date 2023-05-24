Перехват российских "зомби": как живет авиабаза НАТО в Эстонии

Карта с местонахождением авиабазы "Эмари" Фото: BBC

Но у России все еще есть два стратегических плацдарма на Балтике: это второй город страны Санкт-Петербург и эксклав Калининград (бывший прусский Кенигсберг) с окружающей его территорией, которая сейчас просто кишмя кишит ракетами и другой военной техникой.

Российские истребители Су-27, воздушно-десантные и грузовые самолеты непрерывно курсируют туда-сюда над Балтийским морем, постоянно держа ВВС НАТО в напряжении.

"Вот так, сидим, задрав ноги, кофе пьем, а тут как раз и зазвучит тревога, - говорит один из младших пилотов "Тайфуна", попросивший не называть его имени. - Мы реагируем на любой сигнал так, как если бы это была реальная проблема: бежим к самолету, надеваем снаряжение, запускаем двигатели, пристегиваемся, говорим с башней [диспетчерской], говорим с Шефом по рации, получаем разрешение. а затем выруливаем и взлетаем так быстро, как только можем", - рассказывает он.

Внутри ангара другой пилот идет к одному из "Тайфунов". Все машины находятся в полной боевой готовности и могут подняться в воздух в любой момент.

Пилот в кабине во время полета Фото: RAF

Командир звена Рич Лиск указывает на длинную гладкую ракету, закрепленную на боку фюзеляжа. "Это - "Метеор", - говорит он. - В эксплуатации с 2018 года. В передней части расположена радиолокационная головка самонаведения, в задней части - силовая установка с ПВРД [прямоточный воздушно-реактивный двигатель]".

Ракеты поменьше, предназначенные для ближнего воздушного боя, угрожающе сидят на законцовках крыла.