Видео ⟩ Мать в шоке от действий воспитателей в Лиепае

"Родители обсудили инцидент со своим тогдашним пятилетним сыном дома, сказав ему, что он не должен показывать свои гениталии на публике и должен ходить в туалет в одиночестве.

Мальчик рассказал, что два дня подряд он спал в другой комнате - матрас с подушками был положен под доску. О причине, по которой их сына несколько раз укладывали спать отдельно от других детей, родители узнали только на специально созванном собрании.

"Сын, находясь в постели, засунул руки в штаны и стянул их, а также якобы пытался добраться до кровати другого ребенка и показать ему свои половые органы", - рассказала мать.

"А вторая ситуация заключалась в том, что воспитательница увидела, как в туалете сын зашел в кабинку с другим ребенком и они сидели на одном сиденье унитаза. У сына был эрегированный пенис, и он совершал сексуальные действия", - объясняет мать мальчика.

Государственная полиция расследовала возможное сексуальное насилие в семье, но ничего компрометирующего не нашла.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)