Совет по этике СМИ: решение NEPLP - несоразмерное, недемократическое и бюрократическое

"Кодекс журналистской этики Совета по этике СМИ защищает свободу и плюрализм СМИ, обеспечивая разнообразие медиасреды и одновременно содействует ответственной и профессиональной практике в получении, хранении, обработке и распространении информации.

Члены совета обсудят это дело на следующем заседании и при необходимости обратятся к другим учреждениям, чтобы категорически выступить против практики, необоснованно ограничивающей свободу и плюрализм СМИ.

Приняв к сведению решение NEPLP, Совет по этике СМИ хотел бы сослаться на мнение философа права, польско-австралийского ученого и юриста, доктора юридических наук Адама Чарноты о том, что "деформированное понимание права, нормативизм и формализм, специфический менталитет судей, который проявляется в механическом применении закона, плохое юридическое образование, чрезмерные полномочия силовых структур - вот важные причины, по которым западная правовая система не может полноценно функционировать в странах, оправившихся от тоталитаризма, в том числе в "новых" демократиях Восточной Европы, несмотря на то, что они освободились от советского режима уже два десятилетия назад".

Целью Совета по этике СМИ является содействие развитию этических практик СМИ и содействие саморегулированию СМИ в Латвии.

В компетенцию совета входит оценка конкретных дел и жалоб, в том числе выявление недостатков в деятельности СМИ. На сегодняшний день совет выдал 58 заключений.

* Решение № 199/1-2 (18012000000723-2) О назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 18012000000723