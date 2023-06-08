Фото ⟩ "Дорога смерти" и недостроенная велодорожка: боль жителей Болдераи

Координатор пункта Болдерая отмечает, что считает себя активным координатором, и заключает: "Работы хватает, у нас нескучно. Жители здесь активные, но я призываю жителей быть еще активнее".

О Центре жителей районов

С 1 мая 2021 года в Риге работает Центр жителей районов РД. Он был создан путем реорганизации Центра приема посетителей РД, чтобы укрепить сотрудничество с жителями районов и неправительственными организациями.

Сейчас в Риге работает семь пунктов Центра жителей районов.

Для каждого центра была создана Facebook-группа, чтобы жителям было удобнее напрямую связываться с координаторами пунктов или писать в группе свои жалобы и предложения. Контакты всех пунктов и ссылки на группы указаны здесь.

Вместе с Центрами жителей районов свою работу начали координаторы этих центров. Они обеспечивают прямую связь между жителями и муниципалитетом. Жители могут реализовывать свои инициативы в прямом сотрудничестве с координатором, не посещая другие муниципальные учреждения. Каждый координатор отвечает за несколько районов.

Распределение пунктов Центра жителей районов и координаторы пунктов Фото: Apkaimes.lv

Вместе с созданием Центра жителей районов в 2021 году начали появляться и районные общества (многие были созданы и раньше). Это общественные организации, созданные жителями, которым небезразлична судьба своего района. Вступить в эти общества может каждый. По данным РД, сейчас в Риге 58 районных обществ. Группы большинства этих обществ можно также найти в Facebook.

Подробные контакты всех районных обществ можно найти здесь.

Обратиться к Рижской думе может каждый

Свои предложения по улучшению благоустройства и инфраструктуры столицы или жалобы могут подать все жители (не только рижане). Для этого нужно обратиться в один из пунктов Центра жителей районов.

Несколько способов, как это можно сделать:

Прийти очно в один из пунктов Центра жителей районов.

Написать свое предложение или жалобу на э-почту aic@riga.lv или позвонить по телефону 80000800.

Написать свое предложение или жалобу на э-почту конкретного пункта Центра жителей районов.

Написать пост в Facebook-группу соответствующего пункта Центра жителей районов.

Больше контактов пунктов Центра жителей районов можно найти здесь.