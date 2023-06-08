Фото ⟩ "Дорога смерти" и недостроенная велодорожка: боль жителей Болдераи

Страшные аварии, разбитые дороги и недостроенная велодорожка - это только часть нерешенных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители Болдераи.
RUS TVNET продолжает рассказывать о том, как жители Риги меняют свои районы в лучшую сторону.
Например, о том, как жители Кенгарагса активно участвуют в жизни района, можно прочитать здесь:
А на что жалуются жители Агенскалнса, Торнякалнса и Зиепниеккалнса, читайте здесь:
Теперь же на очереди Болдерая и близлежащие районы.
В 2021 году Рижская дума (РД) создала Центр жителей районов и разделила город на 7 зон, в каждой из которых есть свои координационные пункты. Через координаторов этих пунктов жители могут сообщать РД о проблемах в своем районе.
Каждый координатор отвечает сразу за несколько районов.
Так, например, к пункту Болдерая относятся Болдерая, Булли, Даугавгрива, Клейсты, Спилве и Волери.
"За два года мы получили более 1000 вопросов и предложений", - говорит координатор пункта Болдерая Гайдис Балодис.
Он отмечает, что с появлением Центра жителей районов коммуникация с жителями значительно улучшилось.
"Мы физически находимся здесь, пункт Болдерая находится на улице Гобас. Жителям легче с нами связаться, не надо искать нигде информацию. Они свободно могут обратиться к нам", - говорит Балодис.
Координатор добавляет, что в основном жители для коммуникации используют Facebook, ведь у каждого пункта Центра жителей районов есть своя страница в соцсети.
"Мы тоже сейчас можем не давать длинные официальные ответы, которые люди ждут до месяца, а просто ответить в комментариях в Facebook на вопросы, которые волнуют жителей", - отмечает Балодис.
Конечно, в Болдерае, как и в других районах, есть актуальные проблемы и острые вопросы, которые требуют внимания РД.
Например, печально известные улица Клейсту и Даугавгривское шоссе. Некоторые участки этих дорог не полностью освещены и покрыты ямами. Улица Клейсту - это дорога в район со стороны Иманты, а Даугавгривское шоссе - дорога в Болдераю из центра.
Обе - в ужасном состоянии.
"Это очень больной вопрос для жителей", - подчеркивает Балодис.
Жительница района Алла, которая регулярно ездит из района в центр, возмущена тем, в каком состоянии находится единственная дорога, по которой можно добрать в центр города.
"Дорога в Болдераю из центра и обратно - это настоящая дорога смерти.
Состояние дорожного покрытия плохое, местами дорога узкая, для автобусов нет карманов, видимость плохая, и есть очень опасные участки, на которых водители совершают обгон, что приводит к авариям. Болдерайцам много лет обещали расширить дорогу, улучшить освещение, но воз и ныне там", - рассказала она RUS TVNET.
В группе района в Facebook можно найти огромное количество жалоб и фотографий именно этих участков дорог.
Например, рижанин Александр Рудинский 30 мая написал пост о состоянии дороги на улице Даугавгривас:
"Дорога от Ильгюциемса в Болдераю - единственный прямой путь из города – мало чем отличается от сельской дороги в глубинке. Узкая, ухабистая, давно не ремонтированная, да еще и не освещенная. Если ехать в темноте, то пассажир такси, например, который едет в гости в Болдераю или Даугавгриву, может подумать, что его завезли на какие-то пустыри - с нехорошими намерениями", - пишет он.
В апреле жители района обратились к программе Латвийского телевидения 4. studija, чтобы журналисты сделали репортаж о дорогах в Болдерае. В передаче жители также комментировали ситуацию: "Ездить по Даугавгривскому шоссе - все равно что ломать машины и автобусы. То же самое относится и к улице Клейсту. Велосипедная дорожка - это хорошо, но мы также хотим, чтобы дороги в Болдерае были приведены в порядок!" - говорит жительница района Жанна.
Есть хорошие новости - работы на улице Клейсту были начаты в прошлом году и должны быть завершены в этом году.
"На улице Клейсту предстоит выполнить довольно большой объем работ, а также необходимо завершить строительство пешеходной и велосипедной дорожки, которое началось на улице Клейсту, и это будет один из маршрутов, по которому можно будет добраться до Болдераи по обновленному покрытию", - сообщил передаче руководитель Управления дорожной инфраструктуры Департамента сообщения РД Андрей Уртанс.
Уртанс отметил, что в этом году запланированы масштабные работы по восстановлению дорожного покрытия на улице Клейсту в районе улицы Мартиня Пеника и на улице Рацупитес до улицы Лиелая.
Есть и плохие новости - пока нет ясности, когда же начнутся работы на Даугавгривском шоссе. Представитель РД отвечает на этот вопрос уклончиво.
"Скажем так, наш приоритет - привести в порядок улицу Клейсту, а затем следующий шаг - перейти на Даугавгривское шоссе, и я думаю, что в ближайшие два года там должны начаться какие-то подвижки", - сказал передаче 4. studija представитель РД.
Как рассказал RUS TVNET Гайдис Балодис, жители обращались и по поводу съезда для автомобилей на променаде Булльупе, который был сдан в эксплуатацию в 2022 году.
Этот вопрос особенно волновал владельцев специального транспорта и рыбаков. Соответствующие посты можно найти в Facebook-группе "Болдерая".
"Мы проводили встречи с жителями и представителями Департамента городского развития РД и решили эту проблему. Сделали спуск более пологим, чтобы можно было попасть к променаду", - рассказал Балодис.
Также в этом году должна быть сдана в эксплуатацию долгожданная велодорожка Иманта - Даугавгрива. Жители уже активно катаются по ней, но некоторые участки все еще не закончены.
Координатор РД заверил, что велодорожка будет завершена совсем скоро. А о причинах, почему случились задержки в строительстве, рассказал передаче "Новый день" на Rus.LSM представитель Департамента сообщения РД Янис Вайводс. Оказывается, причина была в неприятной находке. "На объекте констатировано нефтяное загрязнение. Департамент со своей стороны разработал программу санации. Сейчас заключено соглашение, и строитель уже начал проводить очистные работы. Планируемое окончание постройки велодорожки - сентябрь этого года", - сообщил он.
Координатор пункта Болдерая отмечает, что считает себя активным координатором, и заключает: "Работы хватает, у нас нескучно. Жители здесь активные, но я призываю жителей быть еще активнее".
О Центре жителей районов
С 1 мая 2021 года в Риге работает Центр жителей районов РД. Он был создан путем реорганизации Центра приема посетителей РД, чтобы укрепить сотрудничество с жителями районов и неправительственными организациями.
Сейчас в Риге работает семь пунктов Центра жителей районов.
Для каждого центра была создана Facebook-группа, чтобы жителям было удобнее напрямую связываться с координаторами пунктов или писать в группе свои жалобы и предложения. Контакты всех пунктов и ссылки на группы указаны здесь.
Вместе с Центрами жителей районов свою работу начали координаторы этих центров. Они обеспечивают прямую связь между жителями и муниципалитетом. Жители могут реализовывать свои инициативы в прямом сотрудничестве с координатором, не посещая другие муниципальные учреждения. Каждый координатор отвечает за несколько районов.
Вместе с созданием Центра жителей районов в 2021 году начали появляться и районные общества (многие были созданы и раньше). Это общественные организации, созданные жителями, которым небезразлична судьба своего района. Вступить в эти общества может каждый. По данным РД, сейчас в Риге 58 районных обществ. Группы большинства этих обществ можно также найти в Facebook.
Подробные контакты всех районных обществ можно найти здесь.
Обратиться к Рижской думе может каждый
Свои предложения по улучшению благоустройства и инфраструктуры столицы или жалобы могут подать все жители (не только рижане). Для этого нужно обратиться в один из пунктов Центра жителей районов.
Несколько способов, как это можно сделать:
- Прийти очно в один из пунктов Центра жителей районов.
- Написать свое предложение или жалобу на э-почту aic@riga.lv или позвонить по телефону 80000800.
- Написать свое предложение или жалобу на э-почту конкретного пункта Центра жителей районов.
- Написать пост в Facebook-группу соответствующего пункта Центра жителей районов.
Больше контактов пунктов Центра жителей районов можно найти здесь.
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