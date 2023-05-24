Разведка: за 5 месяцев из армии РФ дезертировали не менее 1053 солдат

С января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольном дезертирстве военнослужащих из военных частей, выяснила британская разведка, основываясь на исследованиях российских независимых СМИ.
Сообщается, что за первые пять месяцев текущего года обработано больше дел, чем за весь прошлый год.
Российская армия пыталась обеспечить дисциплину во время полномасштабной войны против Украины, однако ситуация в этой сфере, похоже, ухудшилась с началом "частичной мобилизации" в сентябре прошлого года.
По данным судов, большинство солдат, признанных виновными, получили условные сроки. Это значит, что их могут отправить воевать в Украину.
Минобороны России при обеспечении дисциплины делает акцент на патриотическом воспитании, однако это не устранило причин разочарования солдат, говорится в сообщении разведки Великобритании.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!