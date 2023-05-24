Эксперт: обязательная медстраховка не разрешит кризиса в здравоохранении

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее сказал, что в ближайшие два года Латвия может начать переход к модели всеобщего медицинского страхования. Однако, по словам Айзсилниеце, это еще больше ограничит и без того недостаточный уровень доступности медицинского обслуживания.

"Министерство финансов говорит, что 117 тыс. человек в возрасте от 15 до 64 лет не платят социальный налог. Существующие расчеты совершенно неверны, потому что не платят люди в возрасте от 15 до 29 лет. У нас и так низкая доступность медицинского обслуживания, а если ввести медицинскую страховку, станет еще хуже", - сказала Айзсилниеце.

Она подчеркнула, что в день умирает 13 человек, смерть которых можно было предотвратить, если бы в Латвии было такое финансирование здравоохранения, как в Литве и Эстонии.