Ринкевич: руководители РФ не могут иметь иммунитет перед международным трибуналом

Он отметил, что в ходе встречи стороны обсудили идею о создании международного трибунала по расследованию преступлений российской агрессии. Министры иностранных дел придерживаются единого мнения, что трибунал должен быть создан под эгидой ООН, соблюдающей все принципы международного права.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи Ринкевич выразил удовлетворение тесными и добрыми отношениями между Латвией и Эстонией. По его мнению, в нынешних геополитических условиях важно углублять отношения между ближайшими союзниками.

Глава МИД Латвии подтвердил необходимость более частого проведения латвийско-эстонских межправительственных встреч, не реже одного раза в год. Министр обратил внимание на то, что в следующем году исполняется 15 лет со дня учреждения языковой премии министерств иностранных дел Латвии и Эстонии, которая играет важную роль в популяризации латышского и эстонского языков.

Ринкевич выразил мнение, что энергетика и соединения являются двумя наиболее важными направлениями сотрудничества между Латвией и Эстонией. Кроме того, имеется потенциал для развития сотрудничества в цифровой и оборонной сферах, а также для продвижения взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах инноваций, смарт-технологий, стартапов и туризма.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что более, чем когда-либо прежде, важно улучшать региональное сотрудничество, особенно на уровне стран Северной Европы и Балтии, или "NB8", с целью повышения устойчивости. В настоящее время страны Балтии должны продолжать стратегическую координацию на пути к предстоящему Вильнюсскому саммиту НАТО.

"Двустороннее сотрудничество Латвии и Эстонии в области обороны и сотрудничество в рамках НАТО было плодотворным и способствовало интересам нашей национальной безопасности", - отметил Ринкевич.