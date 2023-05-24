В TikTok распространилось видео о якобы слитом экзамене по математике

VISC указывает на популярного пользователя Tik-Tok, который утверждает, что у него есть доступ к экзаменационной работе по математике для 9-ых классов и ответам на нее.

"Информация, которая распространяется, вводит в заблуждение. Это не экзамен этого учебного года, - подчеркивается в опубликованном заявлении VISC. - Процесс подготовки экзаменов тщательно контролируется, и их содержание вплоть до дня экзамена является информацией с ограниченным доступом и в настоящее время недоступно".

Центр подчеркивает, что раскрытие содержания экзаменационных работ до их проведения является уголовным преступлением.

"Призываем школьников не откликаться на такие призывы, которые сначала кажутся заманчивыми, потому что дают ощущение, что вы лучше сдадите экзамен. В день экзамена вы можете оказаться в ситуации, когда поймете, что ни экзамены, ни задания, которые вам предлагали купить, за которые вы, возможно, заплатили деньги, не соответствуют содержанию реального экзамена", - предупреждает VISC.

Вместо того, чтобы пытаться получить ответы на экзамены в Интернете, VISC призывает школьников учиться и готовиться к централизованному экзамену.

Экзамен по математике для учащихся 9-х классов состоится 6 июня.