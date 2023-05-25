NEPLP оштрафовал TVNET: комментарий представителя Нацобъединения Яниса Домбравы

Депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава воздержался от оценки обоснованности решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) о наказании портала TVNET, однако в то же время указал, что в Латвии нельзя допускать насмешек над депортациями и другими национальными трагедиями, сообщает агентство LETA.
В интервью Латвийскому радио он выразил мнение, что, принимая во внимание контекст, при котором депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") в интервью TVNET употребил слово "депортация", сказанное им считается оправданием преступлений коммунистического режима. Домброва процитировал и Уголовный закон, в котором сказано, что "за публичное прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений или за публичное прославление реализованного геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений, в том числе геноцида, совершенного СССР или нацистской Германией, преступлений против человечности, публичное восхваление, отрицание, оправдание или грубое уничижение преступлений против мира или военных преступлений против Латвийской Республики и ее жителей грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или временное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф".
При этом политик воздержался от оценки принятого NEPLP решения наказать портал за публикацию сказанного Росликовым. В то же время он отметил, что нельзя нормализовывать ситуацию, в которой преуменьшаются совершенные коммунистическим режимом преступления или над ними насмехаются.
На вопрос, допустимо ли определять, когда можно или нельзя употреблять слово "депортация" в публичном пространстве, Домбрава ответил, что, по его мнению, очень важен контекст, и если происходит грубое сравнение с пережитой латышским народом трагедией, то "нужно проводить по этим вопросам красные линии".
"Есть, конечно, свобода слова, но есть же границы, когда это уже насмешка над памятью жертв. По-моему, нам всем вместе - как политикам, так и представителям СМИ - нужно пытаться удержать эти границы и в таких дискуссиях", - указал в интервью Латвийскому радио член правления Нацобъединения.
Напомним, NEPLP постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-медиа TVNET GRUPA за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово изначально было использовано не самим СМИ, а дававшим интервью депутатом Сейма.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде.
NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.
В цикле программ "Кто вам платит?" русской версии TVNET вышло интервью депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!") ведущим Вадиму Радионову и Эрике Сташкевич.
Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции в программе была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
Как утверждает NEPLP, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".
Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.
Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для СМИ в Латвии составление списка "запрещенных слов" и "запрещенных людей", которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.
"Журналистам будет запрещено брать интервью у людей, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP накажет всех, взяв за правовое основание прецедент TVNET, - сказал Островскис.
Он отметил, что в Европе слово "депортация" является широко используемым юридическим термином национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.
Также Островскис подчеркнул, что TVNET GRUPA наказана не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией правящих партий.
"Обязанность журналиста - не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать слово в том числе и тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы", - подчеркнул главный редактор TVNET GRUPA.
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