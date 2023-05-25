"Рожать после 50 второй раз больше не стала бы". Личный опыт латышки

пришли поздравить ее с юбилеем, никто и подумать не мог, что она беременна. Поздние дети - как это? Младшего латышка, у которой несколько детей, родила в 50 лет, и об этом опыте она рассказала онлайн-журналу KLIK.
- Стало ли это неожиданностью для коллег?
- Я никому ничего не сказала. Подготовила большой торт, алкоголь предлагать было не нужно, потому что было раннее утро, это хорошо, а то бы все заметили, что я не пью.
- Вынашивать ребенка в 50 лет труднее, чем в молодости?
- Все было хорошо до 26-й недели. Потом начались проблемы. Ребенок уже начал толкаться, вроде все было нормально, пока однажды ночью я не пошла в туалет и по ноге не потекло что-то красное. Два часа ночи. Звоню подруге, вызываю скорую. Отвезли в больницу. Затем подруга говорит: твоя кровать и комната выглядели так, как будто тебя кто-то бил, текло прямо потоком.
По приезде в больницу в приемной среди ночи мне задают обычные вопросы.
"Сколько лет?" - "50." - "Не ври!"
Да, может быть, не стоит так говорить истекающей кровью беременной женщине. Потом я посмотрела статистику и обнаружила, что в том же году родила еще одна, даже старше пятидесяти, так что не я одна такая.
Оказалось, что у меня было предлежание плаценты. Сам ребенок не пострадал, но при толчке ногой он порвал крупный кровеносный сосуд.
Если бы я не проснулась, случилась бы трагедия. Пятилетний ребенок проснулся бы в море крови рядом с мертвой матерью при самопроизвольных родах.
Теперь я думаю: сегодня я, наверное, не стала бы этого делать.
- Что не стала бы делать?
- Не решилась бы еще на одного ребенка. Зная все эти риски. Да, даже когда все предусмотрено, есть список людей, которым нужно звонить, которые помогут хоть среди ночи... Да, муж был за границей, но могло быть и так, что он был бы дома и мы оба не проснулись бы в нужный момент. Тогда утром глаза открыл бы только он.
Но я проснулась, все хорошо. После этой эпопеи я переночевала в больнице и вернулась домой - а ребенок родился в срок, путем кесарева сечения, и все в порядке.
О том, как главной героине интервью, женщине за пятьдесят, пришлось бороться, чтобы зачать ребенка и об искусственном оплодотворении читайте в онлайн-журнале KLIK.
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