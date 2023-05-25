"Рожать после 50 второй раз больше не стала бы". Личный опыт латышки

Оказалось, что у меня было предлежание плаценты. Сам ребенок не пострадал, но при толчке ногой он порвал крупный кровеносный сосуд.

Если бы я не проснулась, случилась бы трагедия. Пятилетний ребенок проснулся бы в море крови рядом с мертвой матерью при самопроизвольных родах.

Теперь я думаю: сегодня я, наверное, не стала бы этого делать.

- Что не стала бы делать?

- Не решилась бы еще на одного ребенка. Зная все эти риски. Да, даже когда все предусмотрено, есть список людей, которым нужно звонить, которые помогут хоть среди ночи... Да, муж был за границей, но могло быть и так, что он был бы дома и мы оба не проснулись бы в нужный момент. Тогда утром глаза открыл бы только он.

Но я проснулась, все хорошо. После этой эпопеи я переночевала в больнице и вернулась домой - а ребенок родился в срок, путем кесарева сечения, и все в порядке.

О том, как главной героине интервью, женщине за пятьдесят, пришлось бороться, чтобы зачать ребенка и об искусственном оплодотворении читайте в онлайн-журнале KLIK.