Первый эстонский ресторан получил две звезды гида "Мишлен"

25 мая всемирно известный ресторанный гид "Мишлен" опубликовал список эстонских ресторанов, которые включены в справочник в этом году, пишет Limon.ee.
Инспекторы ресторанного гида MICHELIN провели еще один год, путешествуя по стране в поисках лучших ресторанов. MICHELIN Guide Estonia 2023 рекомендует в общей сложности 35 ресторанов, включая ресторан, который только что был удостоен двух звезд MICHELIN; один ресторан с одной звездой Мишлен; шесть Bib Gourmands, причем в этом году к списку присоединился новый ресторан; и одну новую Зеленую звезду MICHELIN, в результате чего общее число Зеленых звезд MICHELIN достигло трех.
180° by Matthias Diether - первый эстонский ресторан, получивший две звезды MICHELIN.
Одному новому ресторану присвоена Зеленая звезда MICHELIN, в результате чего общее количество зеленых звезд достигло трех.
Вечером будет объявлен один новый Bib Gourmand, в результате чего общее число ресторанов достигнет шести, а пять новых ресторанов будут объявлены дополнительно, также впервые в Эстонии будет вручена награда MICHELIN Young Chef Award.
Гвендаль Пуленнек, международный директор ресторанных гидов MICHELIN, сказал:
"Благодаря прошлогоднему первому изданию, все больше людей открывают для себя кулинарный ландшафт Эстонии, и мы рады, что второе издание обновляет и расширяет первоначальную подборку. Страна может похвастаться очень привлекательным выбором ресторанов и множеством искусных и амбициозных шеф-поваров, которые в полной мере используют местные продукты. Сейчас самое время посетить эти рестораны, чтобы стать частью разнообразного и растущего гастрономического ландшафта, отличительной чертой которого является признание Restaurant 180° Матиаса Дитера".
Впервые в Эстонии будут присуждены две звезды MICHELIN. Изюминкой этого года станет признание стильного таллиннского ресторана 180° by Matthias Diether, который с одной звезды MICHELIN перейдет на две. Инспекторы ресторанного гида MICHELIN были особенно впечатлены не только сложностью приготовления блюд, но и тем, как хорошо сочетаются различные элементы. В каждом чрезвычайно наглядном блюде четко прослеживался превосходный уровень техники, мастерства, сложности вкуса и уместности.
Кроме того, таллиннский ресторан NOA Chef's Hall, управляемый шеф-поваром Тынисом Сийгури, сохранил за собой одну звезду MICHELIN. Здесь инспекторам ресторанного гида MICHELIN понравилось мастерское и уверенное приготовление блюд, в результате чего получились искусно сбалансированные блюда, доставляющие огромное удовольствие. Оба ресторана предлагают особый во всех смыслах гастрономический опыт.
Выбор ресторанов MICHELIN Guide Estonia на 2023 год: 35 ресторанов будут отмечены, включая:
- 1 новый ресторан с двумя звездами MICHELIN.
- 1 новый ресторан с 1 звездой MICHELIN
- 6 ресторанов MICHELIN Bib Gourmand, один из которых является новым в подборке.
- 3 ресторана MICHELIN Green Star, один из которых новый в списке
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