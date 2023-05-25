Дело о взяточничестве Daimler: обвиняемым придется заплатить государству 1,5 млн евро

По соглашению, достигнутому между прокуратурой и подсудимыми, подсудимые признают себя виновными, соглашаются выплатить 1,5 млн евро в государственный бюджет и согласны с условным заключением.

Ранее на судебном заседании было получено подтверждение того, что процесс перечисления денег на государственный счет начался.

Как сообщалось ранее, на скамью подсудимых по этому делу сели советник тогдашнего мэра Риги Гундара Боярса, бывший заместитель председателя совета Rīgas satiksme Леонард Тенис, директор одного из зарегистрированных в Швеции предприятий Раймонд Крастиньш, советник Боярса предприниматель Арманд Зейхманис и его супруга Вита Зейхмане, а также предприниматель Сергей Замбер.

В 2010 году в связи со взяточничеством при организации закупок производимых Daimler автобусов Mercedes Benz для нужд Рижского самоуправления было возбуждено уголовное производство о взяточничестве и пособничестве отмыванию финансовых средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах.

Прокуратура передала дело в суд в начале лета 2013 года, подтвердив, что, согласно обвинительному заключению, должностные лица получили взятки на сумму более 5 млн евро. Один из подсудимых мог присвоить почти миллион евро, которые планировалось передать другому государственному должностному лицу в качестве взятки.

Дело о взяточничестве Daimler - одно из крупнейших уголовных производств, начатых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в его истории. В связи с раскрытыми KNAB преступлениями также начаты уголовные процессы в ряде зарубежных стран.