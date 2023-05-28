Ким Кардашьян: "Кто захочет встречаться со мной? У меня четверо детей, мне за 40"

Ким Кардашьян подчеркнула, что старается не комментировать скандалы с Канье поскольку все, о чем она говорит, "неизбежно оказывается в сети". Звезда призналась, что вынуждена молчать и не говорить ничего, даже когда экс-супруг распространяет про нее ложь. Также Ким боится, что то, что говорит Уэст, может отразиться на благополучии их детей.

Ким Кардашьян добавила, что Канье Уэст время от времени требует, чтобы она согласовывала с ним то, что говорит о нем в интервью, и не говорила ничего без его одобрения: "Я чертовски устала".

"Иногда я думаю: а кто вообще захочет встречаться со мной? У меня четверо детей, мне за 40… Да и кто возьмется разбираться со всеми этими драмами?", - добавила она.

Ранее Ким Кардашьян заявила что, ради того, чтобы ее кожа выглядела хорошо, она готова на любые жертвы.

Напомним, Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в 2021 году после восьми лет брака с рэпером, сославшись на непримиримые разногласия.