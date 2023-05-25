Видео ⟩ В Шампетерисе сгорел погрузчик стоимостью в десятки тысяч евро, ранее его украли

Фронтальный погрузчик стоимостью в несколько десятков тысяч евро был украден с какой-то территории в Риге. Правда, вор с добычей не смог уехать далеко, так как погрузчик воспламенился посреди рижского леса, сообщает передача Degpunktā.
Версии о том, откуда появилась техника, разные. Возможно, украли с ближайшей или более отдаленной строительной площадки, возможно, в лесу планировалось что-то построить.
Также звучит мнение, что фронтальный погрузчик был украден с ближайшей арендной точки Storent. Руководство компании отрицает такую версию, утверждая, что погрузчик не их. В настоящее время полицейские делают все, чтобы выяснить истинный сценарий, как техника попала в лес и почему она загорелась.
Государственная полиция рассказала программе, что в среду, 24 мая, в 6:22 была получена информация о горящем экскаваторе-погрузчике на ул. Юркалнес. Примерно через полчаса полиция также была проинформирована о краже экскаватора с другого адреса в Риге.
После проверки информации подтвердилось, что горящий экскаватор-погрузчик - тот же, что был украден.
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