Два празднующих 9 мая в Даугавпилсе наказаны общественными работами

Мужчины обвинялись в том, что публично оправдывали и прославляли военные преступления и преступления против человечества и мира.

Согласно обвинению, оба мужчины в этом году 9 мая находились в парке Дубровина, в Даугавпилсе, на мемориале погибших военнослужащих во время Второй мировой войны и дали интервью TV3.

На вопрос журналиста об ощущениях в связи с происходящей войной в Украине, как это изменило отношения в городе, обвиняемые ответили:

"Продолжают фашистов бить! [...] Европа все еще это поддерживает, что оскорбительно. Хрущев не уничтожил их, пощадил... сейчас выползли. Бандеровцы всякие".

Этими выражениями и поведением мужчины выразили положительное отношение, а также признали правильной и допустимой начатую Россией войну в Украине, указано в обвинении.

По закону за такое обвинение предусмотрено наказание в виде денежного штрафа, общественных работ или отнятия свободы на срок до пяти лет.

Обвиняемые полностью согласились с объемом инкриминированного преступного деяния и юридической квалификацией, а также признали свою вину в совершении преступления и сожалели об этом, сообщает прокуратура.

Прокуратура применила к каждому обвиняемому наказание в виде общественных работ на 200 часов.