Два празднующих 9 мая в Даугавпилсе наказаны общественными работами

Прокуратура к двум празднующим 9 мая из Даугавпилса, которые в интервью телевидению хвалили и оправдывали российские военные преступления, применили наказание в виде общественных работ, сообщила прокуратура.
Мужчины обвинялись в том, что публично оправдывали и прославляли военные преступления и преступления против человечества и мира.
Согласно обвинению, оба мужчины в этом году 9 мая находились в парке Дубровина, в Даугавпилсе, на мемориале погибших военнослужащих во время Второй мировой войны и дали интервью TV3.
На вопрос журналиста об ощущениях в связи с происходящей войной в Украине, как это изменило отношения в городе, обвиняемые ответили:
"Продолжают фашистов бить! [...] Европа все еще это поддерживает, что оскорбительно. Хрущев не уничтожил их, пощадил... сейчас выползли. Бандеровцы всякие".
Этими выражениями и поведением мужчины выразили положительное отношение, а также признали правильной и допустимой начатую Россией войну в Украине, указано в обвинении.
По закону за такое обвинение предусмотрено наказание в виде денежного штрафа, общественных работ или отнятия свободы на срок до пяти лет.
Обвиняемые полностью согласились с объемом инкриминированного преступного деяния и юридической квалификацией, а также признали свою вину в совершении преступления и сожалели об этом, сообщает прокуратура.
Прокуратура применила к каждому обвиняемому наказание в виде общественных работ на 200 часов.
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