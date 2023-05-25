Первый техосмотр надо будет проводить только через три года после регистрации

Парламенту еще предстоит принять решение о поправках в окончательном чтении.

Поправки предусматривают, что для нового, ранее не зарегистрированного в Латвии и иностранных государствах легкового автомобиля технический осмотр первый раз нужно будет проводить через 36 месяцев, или через три года. Второй и третий техосмотры этих транспортных средств придется проводить через каждые два года, а дальнейшие осмотры должны проходить ежегодно.

Поправки также предусматривают, что технический осмотр транспортного средства можно проходить не только в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), но и в аккредитованных CSDD для этой цели автосервисах.

По словам автора предложений, депутата Андриса Кулбергса, изменения в порядке проведения техосмотра помогут бороться с теневой экономикой в автосервисах, из-за чего государственный бюджет Латвии ежегодно теряет более 154 миллионов евро.