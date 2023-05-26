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Россия обстреляла дамбу в Донецкой области: из-за наводнения началась эвакуация

rus.tvnet.lv
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Война в Украине. Иллюстративное фото
Война в Украине. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Российские войска в четверг, 25 мая, обстреляли дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области на востоке Украины. Строение получило повреждения, а жителей эвакуировали из-за наводнения, сообщила военная администрация Донецкой области.

По предварительным данным, в плотину попала ракета. Из-за этого происходит неконтролируемый приток воды в реку Вовча.

В селе Галичиновка из-за потопа пострадали шесть домов, из них эвакуированы 26 человек. Под угрозой затопления находятся три населенных пункта.

"Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине, пренебрегая тем, что от этих действий пострадают прежде всего гражданские", - говорится в заявлении главы Донецкой администрации Павла Кириленко.

По его словам, под угрозой подтопления оказались поселки Галициновка, Желанное-1 и Желанное-2. Глава области также сообщил, что к такому развитию событий все были готовы, а оперативные и спасательные службы уже начали действовать по определенному алгоритму.

Водохранилище на реке Волчья расположено в Покровском районе Донецкой области Украины.

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