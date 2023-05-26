Отец избитого в Иманте подростка: Жена чувствовала себя ужасно, первую неделю постоянно плакала

о психологическом состоянии сына Константин уже говорил ранее - оно улучшилось, он ходит в школу, получает поддержку от одноклассников и друзей. Но как себя чувствует сам отец? Константин рассказывает:

"Жена чувствовала себя ужасно. В первую неделю она постоянно плакала, у нее начались панические атаки.

Потом удалось немного отдохнуть, в День матери мы вместе отправились в Вентспилс. И теперь чуть лучше.

Я сам сначала первые два дня после нападения держался, но когда мне пришлось идти в полицию, выяснять, как идут дела, и несколько раз рассказывать разным людям, как все произошло, мое состояние тоже ухудшилось. Первые рабочие дни после события прошли с головной болью, работал на автопилоте и очень непродуктивно.

Сейчас чувствую себя намного лучше. В принципе, на любые жизненные события я реагирую достаточно спокойно, философски. Я стараюсь транслировать мир и любовь во внешний мир. Я хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживали нас и продолжают это делать до сих пор".