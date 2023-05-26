Отец избитого в Иманте подростка: Жена чувствовала себя ужасно, первую неделю постоянно плакала

Избиение школьника группой подростков в Иманте 5 мая взбудоражило всю Латвию. Отец избитого школьника Константин рассказал Apollo.lv о том, как идет расследование дела и какие эмоции пережила семья.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело, - сообщает Константин. - Мой сын признан потерпевшим, ведется следствие".
О всех обстоятельствах дела сейчас говорить нельзя, но Константин может рассказать, что сейчас по делу избиения его сына допрошено 16 человек, из которых пятеро признаны подозреваемыми.
Троим из подозреваемых 13 лет, к ним применены принудительные меры воспитательного воздействия, а двум другим - по 14 лет, и они, скорее всего, будут привлечены к уголовной ответственности.
Константин отметил, что в драке на видео можно заметить, то в избиении участвовало шестеро. Полиция все еще проводит расследование обстоятельств.
26 мая отец вместе с сыном снова дали показания в полиции. Константин отметил: "В полиции мне сказали, что дело может быть закрыто к концу года".
Какое наказание понесут виновные, будет решать суд и другие правоохранительные органы. Константин говорит:
"Наша цель - добиться справедливости, чтобы подростки, которые попали в такую же ситуацию, знали бы, что последует наказание.
И чтобы мамы могли спокойной пускать своих детей на улицы, не боясь, что они могут не вернуться домой".
о психологическом состоянии сына Константин уже говорил ранее - оно улучшилось, он ходит в школу, получает поддержку от одноклассников и друзей. Но как себя чувствует сам отец? Константин рассказывает:
"Жена чувствовала себя ужасно. В первую неделю она постоянно плакала, у нее начались панические атаки.
Потом удалось немного отдохнуть, в День матери мы вместе отправились в Вентспилс. И теперь чуть лучше.
Я сам сначала первые два дня после нападения держался, но когда мне пришлось идти в полицию, выяснять, как идут дела, и несколько раз рассказывать разным людям, как все произошло, мое состояние тоже ухудшилось. Первые рабочие дни после события прошли с головной болью, работал на автопилоте и очень непродуктивно.
Сейчас чувствую себя намного лучше. В принципе, на любые жизненные события я реагирую достаточно спокойно, философски. Я стараюсь транслировать мир и любовь во внешний мир. Я хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживали нас и продолжают это делать до сих пор".
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