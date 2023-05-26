Компания Neuralink получила разрешение на тестирование мозговых чипов на людях

До сих пор микрочипы Neuralink тестировались на обезьянах.

Эксперты говорят, что чипы могут стать свободно доступными на рынке только в том случае, если Neuralink удастся решить ряд технических и этических вызовов. Также потребуются тщательные испытания для обеспечения их эффективности.

Компания, основанная в 2016 году, пока не смогла достичь поставленных целей в срок. Изначально Neuralink планировала начать испытания на людях в 2020 году, но позже перенесла этот срок на 2022 год. В декабре прошлого года против компании было начато расследование за жестокое обращение с животными.

Незадолго до объявления о том, что FDA одобрило испытания на людях, появились новости об успешном применении мозгового имплантата, разработанного швейцарской компанией, который помог парализованному мужчине в Нидерландах снова ходить.