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Компания Neuralink получила разрешение на тестирование мозговых чипов на людях

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Компания Илона Маска Neuralink
Компания Илона Маска Neuralink Фото: Reuters/ScanPix

Компания миллиардера Илона Маска Neuralink объявила в четверг, 26 мая, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало зеленый свет первым испытаниям на людях, сообщает BBC. Neuralink занимается производством вживляемых в мозг чипов.

Нейротехнологическая компания разрабатывает имплантаты, которые, как она надеется, помогут парализованным людям восстановить способность двигаться, а слепым - вернуть зрение. Микрочипы также могут помочь людям с ограниченными возможностями использовать мобильные технологии, интерпретируя сигналы мозга и передавая их на устройства.

Neuralink в Twitter (который также принадлежит Маску) описала это как "важный первый шаг к тому, чтобы однажды помочь многим людям с помощью нашей технологии".

В Neuralink заявляют, что поиск участников испытаний в США еще не начался.

FDA пока не дает своих комментариев.

Пока Маску не удавалось начать испытания чипов на людях. Агентство Reuters со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников Neuralink в марте сообщило, что FDA отклонило заявку Neuralink из соображений безопасности.

До сих пор микрочипы Neuralink тестировались на обезьянах.

Эксперты говорят, что чипы могут стать свободно доступными на рынке только в том случае, если Neuralink удастся решить ряд технических и этических вызовов. Также потребуются тщательные испытания для обеспечения их эффективности.

Компания, основанная в 2016 году, пока не смогла достичь поставленных целей в срок. Изначально Neuralink планировала начать испытания на людях в 2020 году, но позже перенесла этот срок на 2022 год. В декабре прошлого года против компании было начато расследование за жестокое обращение с животными.

Незадолго до объявления о том, что FDA одобрило испытания на людях, появились новости об успешном применении мозгового имплантата, разработанного швейцарской компанией, который помог парализованному мужчине в Нидерландах снова ходить.

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