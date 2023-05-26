Компания Neuralink получила разрешение на тестирование мозговых чипов на людях

Компания миллиардера Илона Маска Neuralink объявила в четверг, 26 мая, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало зеленый свет первым испытаниям на людях, сообщает BBC. Neuralink занимается производством вживляемых в мозг чипов.
Нейротехнологическая компания разрабатывает имплантаты, которые, как она надеется, помогут парализованным людям восстановить способность двигаться, а слепым - вернуть зрение. Микрочипы также могут помочь людям с ограниченными возможностями использовать мобильные технологии, интерпретируя сигналы мозга и передавая их на устройства.
We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023
This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…
Neuralink в Twitter (который также принадлежит Маску) описала это как "важный первый шаг к тому, чтобы однажды помочь многим людям с помощью нашей технологии".
В Neuralink заявляют, что поиск участников испытаний в США еще не начался.
FDA пока не дает своих комментариев.
Пока Маску не удавалось начать испытания чипов на людях. Агентство Reuters со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников Neuralink в марте сообщило, что FDA отклонило заявку Neuralink из соображений безопасности.
До сих пор микрочипы Neuralink тестировались на обезьянах.
Эксперты говорят, что чипы могут стать свободно доступными на рынке только в том случае, если Neuralink удастся решить ряд технических и этических вызовов. Также потребуются тщательные испытания для обеспечения их эффективности.
Компания, основанная в 2016 году, пока не смогла достичь поставленных целей в срок. Изначально Neuralink планировала начать испытания на людях в 2020 году, но позже перенесла этот срок на 2022 год. В декабре прошлого года против компании было начато расследование за жестокое обращение с животными.
Незадолго до объявления о том, что FDA одобрило испытания на людях, появились новости об успешном применении мозгового имплантата, разработанного швейцарской компанией, который помог парализованному мужчине в Нидерландах снова ходить.
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