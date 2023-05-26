Видео ⟩ РФ: Краснодар атаковали беспилотники. Это первый случай с начала войны

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о "хлопке" (так российские СМИ и власти называют взрывы) в 04:17 в районе Морской улицы. Местные власти сообщают, что в результате взрыва никто не пострадал, а разрушения получили жилой дом и административное здание. В пятиэтажном жилом доме частично выбиты окна, а у офисного здания повреждена крыша.

По данным СМИ, беспилотники ударили в здание, где располагается офис мобильного оператора МТС, коммутатор и вышка связи. Как сообщили в МТС, здание получило незначительные повреждения.

Очевидцы сообщают, что слышали два взрыва, которые прогремели с интервалом в десять минут. Telegram-канал Shot опубликовал фотографии обломков предполагаемого беспилотника.

Позднее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что взрывы в городе были связаны с атакой беспилотников. Это первый удар дронами по Краснодару с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал Кондратьев.

There was an explosion in the city center in Krasnodar. There were no casualties.



It is not yet known what caused the explosion. pic.twitter.com/wnYtuGamw2 — NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2023