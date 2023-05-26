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Видео ⟩ Кадры, достойные триллера: бежавший из тюрьмы литовец попытался скрыться от полиции

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Бежавший из тюрьмы литовец попытался скрыться от полиции
Бежавший из тюрьмы литовец попытался скрыться от полиции Фото: 15min.lt

На прошлой неделе Литву потрясло известие о побеге заключенного из места заключения. Погоня за ним на улицах Вильнюса получилась настоящим триллером, сообщает портал 15min.

Полиция Вильнюсского района установила, что инцидент произошел в минувшую субботу, 20 мая, в 20:15 Правоохранители приказали водителю Volkswagen Passat остановиться, но он этого не сделал и попытался скрыться.

За рулем Volkswagen находился Каролис Пилкаускс, 1999 года рождения, среди его пассажиров были еще двое мужчин - 1975 и 1991 годов рождения.

Когда правоохранителям остановили автомобиль, двое пассажиров самовольно вышли из машины и стали опустошать карманы. У них были обнаружены наркотики.

В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчины разъезжали по улицам Вильнюса на угнанном Volkswagen Passat. Также было установлено, что Пилкаускс объявлен в розыск в связи с побегом из тюрьмы.

Теперь молодому человеку грозит еще более серьезное наказание, так как во время побега он вызвал серию ДТП, а также сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На видеозаписи видно, что мужчины пытались скрыться разными способами, но поняли, что это вряд ли удастся, и останавливались на остановке общественного транспорта. В полиции также сообщили, что к этой операции был привлечен большой отряд правоохранителей.

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