Провал охраны: в кортеж Шольца вклинился "чужой" автомобиль

В кортеж главы правительства Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне вклинился частный автомобиль, его водитель на территории аэропорта беспрепятственно подошел к канцлеру и обнял его. Об этом сообщила в пятницу, 26 мая, газета Bild. Она подчеркнула, что немецкие эксперты расценивают случившееся как беспрецедентный провал охраны канцлера.

Инцидент произошел 24 мая, когда Шольц возвращался в Берлин после посещения Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне. Автомобиль, марка которого не сообщается, вклинился в кортеж канцлера, двигавшийся в аэропорт, и в составе этого сопровождения беспрепятственно проехал через шлагбаум, несмотря на отсутствие соответствующих разрешений. Когда кортеж остановился на аэродроме, водитель вышел из автомобиля, подбежал к Шольцу, пожал ему руку и обнял его. Канцлер не стал сопротивляться этому, подчеркивает газета.