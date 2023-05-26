Фото ⟩ Трагическая авария в Киеве: пьяный судья насмерть сбил 23-летнего солдата

Судья ехал в Киев из Житомира во время комендантского часа на своем автомобиле Lexus. Двигаясь по проспекту, судья насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Фото: Ukrainas valsts izmeklēšanas birojs

После трагической аварии судья заявил, что за рулем не находился, и сказал, что "настоящий" водитель сбежал.

Фото: Ukrainas valsts izmeklēšanas birojs

Выяснилось, что судья находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

У погибшего солдата было трое детей, отец воюет в Бахмуте, брат тоже на фронте.