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Фото ⟩ Трагическая авария в Киеве: пьяный судья насмерть сбил 23-летнего солдата

rus.tvnet.lv
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Авария в Киеве
Авария в Киеве Фото: Ukrainas valsts izmeklēšanas birojs

Председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр стал виновником трагического ДТП, сообщает газета "Украинская правда".

Судья ехал в Киев из Житомира во время комендантского часа на своем автомобиле Lexus. Двигаясь по проспекту, судья насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Фото: Ukrainas valsts izmeklēšanas birojs

После трагической аварии судья заявил, что за рулем не находился, и сказал, что "настоящий" водитель сбежал.

Фото: Ukrainas valsts izmeklēšanas birojs

Выяснилось, что судья находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

У погибшего солдата было трое детей, отец воюет в Бахмуте, брат тоже на фронте.

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