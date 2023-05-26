Фото ⟩ Трагическая авария в Киеве: пьяный судья насмерть сбил 23-летнего солдата

Председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр стал виновником трагического ДТП, сообщает газета "Украинская правда".
Судья ехал в Киев из Житомира во время комендантского часа на своем автомобиле Lexus. Двигаясь по проспекту, судья насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.
После трагической аварии судья заявил, что за рулем не находился, и сказал, что "настоящий" водитель сбежал.
Выяснилось, что судья находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
У погибшего солдата было трое детей, отец воюет в Бахмуте, брат тоже на фронте.
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