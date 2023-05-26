Поиски Юстине: полиция просит не искать девочку самостоятельно

На данный момент проведен комплексный поиск, охватывающий всю территорию вокруг Роговки, а также целевые обследования отдельных мест и объектов.

Поиск ведется как с помощью людей, так и технических средств, также проверяются водоемы.

В связи с исчезновением девочки проверяется любая полученная информация, рассматриваются различные версии.

На прошлой неделе, 20 мая, Государственная полиция в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и Земессардзе провела поисковую операцию в селе Роговка, в которой приняли участие в общей сложности 170 сотрудников и несколько добровольцев. Кроме того, полиция находится в постоянном контакте с волонтерами, которые ежедневно продолжают скоординированные поиски девочки в окрестностях.

В субботу, 27 мая, с 10:00 Государственная полиция в сотрудничестве с организацией Bezvēsts.lv проведет повторные поиски девочки в селе Роговка, будут привлечены добровольцы. Государственная полиция является координатором поиска и располагает информацией о районах поиска - что уже было обыскано, а что нужно осмотреть повторно. Поэтому в целях безопасности Государственная полиция просит добровольцев не проводить самостоятельные поиски, а следовать указаниям властей.

В настоящее время нет планов прекращать поиски девочки. В то же время уголовное расследование по данному делу продолжается.

Как сообщалось ранее, 5 мая в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя девочка Юстине Рейникова.

Согласно основной версии, девочка ушла со двора своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая и отправилась в неизвестном направлении. Время от времени поступают звонки из разных уголков Латвии от жителей, видевших ребенка, похожего на Юстине, но результата пока нет.