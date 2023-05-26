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Видео ⟩ Жители Юглы шокированы отходами в канале

rus.tvnet.lv
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Жители Юглы
Жители Юглы Фото: Patrīcija Eglīte/LETA

Когда-то на берегах каналов Юглы собирались рыбаки и жители, а сейчас берега служат мусорной свалкой, рассказывают жители программе BezTabu.

Ужасный запах чувствуется издалека от канала. Водоем заполнен отходами и фекалиями, о чем жители Юглы давно говорят и бьют тревогу.

Канализационная система регулярно выходит из строя, но Rīgas namu pārvaldnieks оставил решение проблемы на усмотрение жителей, говорит женщина, живущая рядом с каналом.

Видео: Сюжет программы BezTabu (на латышском языке)

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