Видео ⟩ Жители Юглы шокированы отходами в канале

Ужасный запах чувствуется издалека от канала. Водоем заполнен отходами и фекалиями, о чем жители Юглы давно говорят и бьют тревогу.

Канализационная система регулярно выходит из строя, но Rīgas namu pārvaldnieks оставил решение проблемы на усмотрение жителей, говорит женщина, живущая рядом с каналом.

Видео: Сюжет программы BezTabu (на латышском языке)