Видео ⟩ Жители Юглы шокированы отходами в канале

Когда-то на берегах каналов Юглы собирались рыбаки и жители, а сейчас берега служат мусорной свалкой, рассказывают жители программе BezTabu.
Ужасный запах чувствуется издалека от канала. Водоем заполнен отходами и фекалиями, о чем жители Юглы давно говорят и бьют тревогу.
Канализационная система регулярно выходит из строя, но Rīgas namu pārvaldnieks оставил решение проблемы на усмотрение жителей, говорит женщина, живущая рядом с каналом.
Видео: Сюжет программы BezTabu (на латышском языке)
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