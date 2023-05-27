В Олайнском крае произошел еще один масштабный лесной пожар

На этот раз лес загорелся в Стуниши, которыq, если смотреть со стороны Медемциемса, находится по другую сторону Елгавского шоссе. Предварительно подсчитанная площадь пожара составляет примерно 18 гектаров, однако она уточняется.

Работы по тушение осуществляют Государственная служба леса, Пожарно-спасательная служба, привлечен и вертолет Госпогранохраны. Причина возникновения пожара пока не известна.

По данным Государственной службы леса, в пятницу в Латвии всего было потушено шесть лесных пожаров площадью в 18,44 гектара.

Напомним, в данный момент в лесах Латвии высокая пожароопасность, в связи с чем несколько предупреждений распространил и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Пожароопасный период в латвийских лесах начался 1 мая, обычно он продолжается до осени. В пожароопасный период устанавливаются запреты и ограничения для всех жителей. За их несоблюдение может грозить административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.