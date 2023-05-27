Фото и видео ⟩ В Украину отправился крупнейший конвой транспортных средств Госполиции

Всего полиция планирует передать 50 транспортных средств и оборудование: беспилотники, генераторы, мобильную электростанцию, а также форму старого дизайна. За средства жертвователей фонда Uzņēmēji mieram автомобили проверяются, подготавливаются к дороге, а также направляются конкретным получателям в Украине, в том числе и в сотрудничестве с Twitter-конвоем.

Транспортные средства получат как представители Минобороны Украины, так и Нацгвардии и Национальной полиции в Одессе, Покровске и Авдеевке.

Начальник Госполиции Арманд Рукс указал, что полиция Украины при ограниченных ресурсах заботится не только о безопасности своего народа и внутренней безопасности своей земли, но и в условиях войны борется за жизни людей, безопасность и будущее своего государства. В таких условиях нет ни малейших сомнений в необходимости поддержки со стороны полиции Латвии.

Несмотря на то, что возможности помощи полиции Латвии ограничены, Рукс гордится, что это можно делать вместе с нашими партнерами по сотрудничеству, у которых есть возможность вкладывать средства, подготавливая технику для укрепления сил украинских коллег.