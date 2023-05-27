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Трагическая пятница на дорогах Латвии: в авариях погибли три человека

rus.tvnet.lv/LETA
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Последствия ДТП. Иллюстративное фото
Последствия ДТП. Иллюстративное фото Фото: Branislav Cerven/Shutterstock

Прошедшей ночью на Бауском шоссе в результате столкновения мотоцикла с автобусом погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария произошла около 23:50 в Иецавской волости. Погибли водитель и пассажир мотоцикла. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

В пятницу на дороге Добеле-Бауска в Аурской волости столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Volvo. В результате аварии пострадали три человека, один из них позже скончался в больнице.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 166 дорожно-транспортных происшествий, в 19 авариях пострадали 23 человека, в результате двух аварий погибли три человека.

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