Российский "Кинжал": что это за ракета и можно ли ее сбить комплексом Patriot?

Во время массированного удара 16 мая Россия использовала множество ракет, включая шесть "Кинжалов". Кроме них, по свидетельствам различных источников, могли также применяться баллистические ракеты "Искандер" или С-400, крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а также дроны Shahed-136 и 131. Это было сделано, вероятно, для того, чтобы "перегрузить" систему противовоздушной обороны, а также, возможно, для того, чтобы выявить расположение средств украинской ПВО.

ВСУ утверждает, что смогла сбить шесть ракет "Кинжал". В России Министерство обороны заявило, что смогло уничтожить батарею Patriot. Факт повреждения, но не уничтожения батареи подтвердили американцы. При этом сообщений о перемещении каких-то компонентов американского ЗРК из Украины в другие страны не появлялось, что может свидетельствовать о том, что повреждения могли быть либо фатальными, когда вывозить уже нечего, либо настолько легкими, что их можно исправить на месте.

Подтвердить уничтожение шести "Кинжалов" также невозможно - никакие посторонние компетентные источники об этом не сообщили, украинские власти не продемонстрировали узнаваемые части сбитых ракет. А по кадрам киевских камер наблюдения сделать выводы об эффективности комплекса трудно, поскольку на них видны лишь огни двигателей взлетающих ракет ЗРК.