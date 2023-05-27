В Псковской области в результате атаки дронов пострадало административное здание нефтепровода

В Псковской области России утром в субботу, 27 мая, в результате атаки дронов было повреждено административное здание нефтепровода возле деревни Литвиново, сообщил в Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пишет украинский портал УНИАН.
"Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы", - отметил он.
Атака была осуществлена при помощи двух дронов, добавил Ведерников.
По информации Baza, в пять часов утра дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти".
В результате атаке были повреждены фасады и остекленения трех административных зданий.
Кроме того, Telegram-каналы сообщили об атаке дронов на нефтеперерабатывающую станцию возле деревни Ерохино в Тверской области.
"Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса - он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет", - пишет Baza, отмечая, что станция в Ерохино обслуживает нефтепровод "Дружба".
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