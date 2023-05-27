Случай в Эстонии: повреждение стекла автомобиля может обойтись и в 10 000 евро

За четыре месяца этого года страховая компания в Эстонии получила более 1700 сообщений о повреждениях автомобильных стекол: ущербы были возмещены на общую сумму свыше миллиона евро. Сумма одного такого страхового случая в среднем достигает почти 600 евро, пишет Rus.Postimees.
В этом году, с января по апрель, компания PZU Kindlustus зарегистрировала 1712 случаев повреждения стекол, ущербы были возмещены в общем размере 1 005 738 евро, а средний размер ущерба составил 587 евро. За тот же период прошлого года было зарегистрировано 1975 случаев повреждения стекол, ущербы были возмещены на сумму 1 110 251 евро, а средняя сумма ущерба составила 562 евро. В 2021 году было зарегистрировано 1 637 случаев повреждения автомобильных стекол, общая сумма ущербов составила 837 309 евро, а средняя сумма ущерба – 512 евро.
"Впрочем, средние суммы ущерба не дают полностью объективной картины, поскольку самый большой ущерб стеклу за последние три года составил более 8000 евро", - отметил руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.
По словам Ярва, водитель сам может многое сделать, чтобы предотвратить повреждение стекол: "При движении по дороге важно соблюдать безопасную дистанцию не только с точки зрения безопасности движения, но и для того, чтобы камень, вылетевший из-под колеса впереди идущего транспортного средства, не попал в ваш автомобиль или его стекло. Помимо стекол, летящие камни также могут повредить, например, фары и лакокрасочное покрытие машины".
При движении по гравийной дороге необходимо внимательно следить за скоростью автомобиля, ведь чем выше скорость, тем больше камней, угрожающих другим участникам движения, вылетает из-под колес. "Хотя на гравийных дорогах обычно нет отдельного ограничения скорости, максимально допустимая скорость в 90 км/ч на такой дороге определенно слишком высока. Рекомендуется двигаться не быстрее 70 км/ч, а еще лучше ограничить скорость до 50 км/ч", - отметил Ярв. При встрече с другим транспортным средством также стоит держаться правой стороны дороги.
Если же случилось так, что вылетевший из-под колеса другого транспортного средства камень попал в лобовое стекло вашего автомобиля, и оно дало трещину, по возможности стоит отремонтировать стекло, а не заменять его.
"Устранение трещины в стекле выполняется быстро, занимает всего около получаса, а вот замена стекла может занять три часа и более, – отметил Ярв. – Ремонт трещины также во много раз экологичнее, чем замена лобового стекла: количество отходов, образующихся при ремонте трещины, составляет три грамма, а при замене стекла накапливается почти десять килограммов отходов".
Помимо воздействия на окружающую среду, непрофессиональная замена лобового стекла может негативно сказаться на жесткости кузова автомобиля, ведь стекло является его частью.
"Поскольку при ремонте трещины стекло не снимают, практически исключена вероятность того, что во время таких работ автомобиль окажется поврежден", - добавил Ярв.
Лобовое стекло многих современных автомобилей также интегрировано с системами помощи водителю, такими как head-up display, что значительно удорожает само стекло и процесс его замены.
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