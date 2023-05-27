Случай в Эстонии: повреждение стекла автомобиля может обойтись и в 10 000 евро

При движении по гравийной дороге необходимо внимательно следить за скоростью автомобиля, ведь чем выше скорость, тем больше камней, угрожающих другим участникам движения, вылетает из-под колес. "Хотя на гравийных дорогах обычно нет отдельного ограничения скорости, максимально допустимая скорость в 90 км/ч на такой дороге определенно слишком высока. Рекомендуется двигаться не быстрее 70 км/ч, а еще лучше ограничить скорость до 50 км/ч", - отметил Ярв. При встрече с другим транспортным средством также стоит держаться правой стороны дороги.

Если же случилось так, что вылетевший из-под колеса другого транспортного средства камень попал в лобовое стекло вашего автомобиля, и оно дало трещину, по возможности стоит отремонтировать стекло, а не заменять его.

"Устранение трещины в стекле выполняется быстро, занимает всего около получаса, а вот замена стекла может занять три часа и более, – отметил Ярв. – Ремонт трещины также во много раз экологичнее, чем замена лобового стекла: количество отходов, образующихся при ремонте трещины, составляет три грамма, а при замене стекла накапливается почти десять килограммов отходов".

Помимо воздействия на окружающую среду, непрофессиональная замена лобового стекла может негативно сказаться на жесткости кузова автомобиля, ведь стекло является его частью.

"Поскольку при ремонте трещины стекло не снимают, практически исключена вероятность того, что во время таких работ автомобиль окажется поврежден", - добавил Ярв.

Лобовое стекло многих современных автомобилей также интегрировано с системами помощи водителю, такими как head-up display, что значительно удорожает само стекло и процесс его замены.