Глава ВСУ опубликовал видео, в котором рассмотрели намек на начало контрнаступления

Это же видео было опубликовано и на странице главы ВСУ в Facebook. "В рамках кампании по информационной поддержке Вооруженных Сил Украины вышел зрелищный видеоролик, посвященный освобождению Украины от российских захватчиков. Это Молитва за освобождение Украины. С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять знамя Победы", - говорится в подписи к видео.