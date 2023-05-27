Глава ВСУ опубликовал видео, в котором рассмотрели намек на начало контрнаступления

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал в Telegram видеоролик, в котором некоторые рассмотрели намек на начало контрнаступления, пишет УНИАН.
На видео украинские солдаты готовятся к битве, произнося боевую молитву. В конце ролика звучит призыв к вступлению в вооруженные силы.
"Пришло время возвращать свое", - подписал Залужный видоролик.
Это же видео было опубликовано и на странице главы ВСУ в Facebook. "В рамках кампании по информационной поддержке Вооруженных Сил Украины вышел зрелищный видеоролик, посвященный освобождению Украины от российских захватчиков. Это Молитва за освобождение Украины. С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять знамя Победы", - говорится в подписи к видео.
Отметим, что официальных заявлений со стороны вооруженных сил Украины о начале контрнаступления не было.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!