Секретарь СНБО Алексей Данилов: ВСУ готовы начать контрнаступление "завтра, послезавтра или через неделю"

На карту поставлено многое, потому что правительству в Киеве необходимо показать народу Украины и западным союзникам, что оно может прорвать российские линии обороны и вернуть хотя бы часть своей суверенной территории.

Данилов сказал, что вооруженные силы начнут наступление, когда, по расчетам командования, "мы сможем добиться наилучшего результата на данном этапе войны".

Украинские войска месяцами тренировались на западной технике в преддверии ожидаемого контрнаступления Фото: Getty Images

На вопрос, готовы ли украинские вооруженные силы к наступлению, он ответил: "Мы всегда готовы. Точно так же, как мы были готовы защищать свою страну в любое время. И это не вопрос времени".

"Мы должны понимать, что не можем потерять ту историческую возможность, которая дана Богом нашей стране, чтобы действительно стать независимой, большой европейской страной", - сказал Данилов, добавив: "Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю".

"Было бы странно, если бы я называл даты начала тех или иных событий. Этого нельзя делать.... Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что у нас нет права на ошибку", - сказал он.

Данилов отверг предположения о том, что контрнаступление уже началось, заявив, что "уничтожение российских пунктов управления и российской военной техники" было задачей украинских вооруженных сил с начала российского вторжения 24 февраля прошлого года.