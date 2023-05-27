Фото ⟩ Украина впервые признала свою роль в подрыве Крымского моста

В интервью проекту журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром", Малюку был задан вопрос о том, связана ли СБУ со взрывом Крымского моста.

"В соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществляли. Однако детали в целом не скажу", - ответил Малюк.

Малюк призвал не обсуждать эту ситуацию, а "лучше за всем этим наблюдать".

Также он рассказал, что успешная атака морских дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года была спланированной спецоперацией СБУ.

По его словам, СБУ проводила эту спецоперацию вместе с ВМС Украины.

Фото: Нападение на Крымский мост