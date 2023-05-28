Фото ⟩ "Она где-то должна быть" - субботние поиски Юстине закончились безрезультатно

Поиск маленькой Юстине завершился. Команда Bezvēsts.lv завершает день традиционным кругом, когда каждый высказывает свои мысли о ходе дня и о том, что еще нужно улучшить. После этого - прощания и по машинам. Миссия завершилась. На этот раз безрезультатно. Но, как сказал инструктор Bezvēsts.lv Мартиньш, отсутствие результата - это тоже результат. Но вопрос, что случилось с маленькой Юстине Рейниковой, остается открытым.

Руководитель Bezvēsts.lv Александр Фаминский в созданном поисковом штабе порталу Apollo.lv рассказал, что сегодня произошло во время поисков маленькой Юстине в Роговке, в Резекненском крае.

И близко не 1500 человек...

Ну что могу сказать? Очень жаль, что было немного людей. Мы рассчитывали, честно говоря, на большее количество людей. Мы постоянно говорим, что в Англии, если пропадает ребенок, там собирается 10 000 человек, в Норвегии. Прекрасно собираются люди. Почему в Латвии пропала семилетняя девочка Юстине, а мы ее так и не нашли?

Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Мне, конечно, печально, что мало людей приехало. Я понимаю, что сегодня хоккей, это тоже большое дело для людей. Но мне, конечно, сегодня хотелось побольше людей собрать.

Обидно, что мы видим - зарегистрировалось порядка 700 человек в приложении, а реально они только сидели дома и смотрели в свои смартфоны и видели, где мы ходим.

Здесь, на месте, было примерно 120 человек. А остальные все сидели дома и смотрели в смартфон. Как это так?