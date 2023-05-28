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Светофоры и полосы для общественного транспорта: в Риге усилят борьбу с нарушителями

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Paula Čurkste/LETA

Самоуправление Риги планирует усилить борьбу с водителями, которые не соблюдают сигналы светофоров и полосы для общественного транспорта, сообщили агентству LETAА в Рижской думе.

Думский департамент сообщения объявил открытый конкурс для компаний, которые могут обеспечить сбор данных о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных техническими средствами без остановки транспортных средств.

Договор с победителем конкурса планируется заключить на три года или до достижения определенной суммы. Самоуправление планирует потратить на эти цели до 140 000 евро.

Как сообщили в думе, технические устройства, которые будут фиксировать нарушения, планируется установить в десяти местах. В основном это перекрестки, а также места, где есть полосы для общественного транспорта, например, на въезде на Каменный мост с улицы Мукусалас.

Предложения на конкурс принимаются до 15 июня.

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