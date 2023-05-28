Киев перед Днем города подвергся новой атаке беспилотников. Что известно

По словам Кличко, в Голосеевском районе на юго-западе столицы в результате падения обломков загорелся трехэтажный склад, сгорело около 1000 кв. м строительных конструкций. На западе в Соломенском районе обломки дрона попали в семиэтажный нежилой дом. В Печерском районе в центре города горела крыша девятиэтажного дома.

Воздушные силы ВСУ заявили, что было запущено 54 дрона-камикадзе Shahed - это рекордное число беспилотников с начала вторжения. Там утверждают, что 52 дрона были сбиты.

"В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления - Брянская область, и южного - Краснодарский край. Всего зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе - 54", - говорилось в сообщении.

Обстрел Киева. Фото: Reuters

Городская военная администрация Киева также утверждает, это была самая массированная атака дронами на столицу Украины с начала полномасштабного вторжения.